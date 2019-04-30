Минфин США и союзники готовы помочь экономике Венесуэлы

Новости мира: Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы.

Министерство финансов США во вторник выразило готовность совместно с международными организациями оказать помощь в восстановлении венесуэльской экономики.

"США и наши партнеры и союзники готовы применять инструменты международной финансовой системы для быстрого восстановления экономики Венесуэлы", - говорится в сообщении Минфина США.

В ведомстве также выразили поддержку оппозиционному движению в Венесуэле и его лидеру Хуану Гуайдо, которого ранее в Вашингтоне признали временным президентом страны.

"США поддерживают венесуэльский народ и временного президента Хуана Гуайдо в качестве оппозиции режиму (президента страны - ред.) Николаса Мадуро", - говорится в сообщении ведомства.

В тексте сообщения отмечается, что санкционная политика США в отношении отдельных лиц и предприятий Венесуэлы направлена на то, чтобы добиться передачи власти "демократически избранному лидеру" и "восстановления демократии в стране".

В ведомстве подчеркивают, что американская администрация намерена привлечь к ответственности каждого, кто попытается помешать восстановлению демократии в Венесуэле.

Ранее во вторник Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.