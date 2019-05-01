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В университете США произошла стрельба: двое погибших

В университете США произошла стрельба: двое погибших
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости мира: В университете Северной Каролины в США произошла стрельба, погибли два человека.

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кампусе Университета Северной Каролины.

Об этом информирует CNN со ссылкой на управление экстренной медицинской помощи города Шарлотт, где действует университет. Два человека получили ранения, угрожающие жизни, сейчас врачи борются за их спасение.

Как уточняется в сообщении, одного мужчину (вероятно, стрелявшего) взяли под стражу. Правоохранители продолжают обследовать территорию кампуса.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета [на вход и выход] остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указывается в Twitter вуза.

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Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.

Associated Press со ссылкой на медицинские службы сообщает, что в результате стрельбы погибли два человека.

Ранее в городе Балтимор (штат Мэриленд) неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви.

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США, Жертвы, Стрельба, Стрельба в США.
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