На Гавайях разбился вертолет: три человека погибли

В результате падения экскурсионного вертолета на жилой квартал на Гавайских островах погибли три человека.

Об этом сообщает BBC.

"Во вторник экскурсионный вертолет упал и взорвался в одном из жилых кварталов туристического городка Каилуа, что неподалеку от Гонолулу. Все три человека, находившиеся на борту погибли. Никто из посторонних не пострадал", - говорится в сообщении.

Front of this rental car was smashed by what witness said is a fuel tank of downed helicopter on Kalolina Street. Three people confirmed killed in crash. @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/47FtLEXXEi

— Allyson Blair (@AllysonBlairTV) 29 апреля 2019 г.