На Гавайях разбился вертолет: три человека погибли

Новости мира: Туристический вертолет Robinson R44 упал в жилом районе округа Гонолулу, погибли пилот и два пассажира.

В результате падения экскурсионного вертолета на жилой квартал на Гавайских островах погибли три человека.

Об этом сообщает BBC.

"Во вторник экскурсионный вертолет упал и взорвался в одном из жилых кварталов туристического городка Каилуа, что неподалеку от Гонолулу. Все три человека, находившиеся на борту погибли. Никто из посторонних не пострадал", - говорится в сообщении.

Front of this rental car was smashed by what witness said is a fuel tank of downed helicopter on Kalolina Street. Three people confirmed killed in crash. @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/47FtLEXXEi — Allyson Blair (@AllysonBlairTV) 29 апреля 2019 г.

Личности погибших пока не идентифицированы. Причины падения вертолета выясняются.

Четырехместный вертолет Robinson R44 принадлежал туристической компании Novictor Helicopters, которая уже сотрудничает с федеральными чиновниками над расследованием. Следователи еще не определили причину аварии.

Инцидент произошел во время движения в час пик на улице Онеава в прибрежном регионе, где расположена база морской пехоты, а также где отдыхал бывший президент США Барак Обама.