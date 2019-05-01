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На Гавайях разбился вертолет: три человека погибли

На Гавайях разбился вертолет: три человека погибли
10:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Туристический вертолет Robinson R44 упал в жилом районе округа Гонолулу, погибли пилот и два пассажира.

В результате падения экскурсионного вертолета на жилой квартал на Гавайских островах погибли три человека.

Об этом сообщает BBC.

"Во вторник экскурсионный вертолет упал и взорвался в одном из жилых кварталов туристического городка Каилуа, что неподалеку от Гонолулу. Все три человека, находившиеся на борту погибли. Никто из посторонних не пострадал", - говорится в сообщении.

Личности погибших пока не идентифицированы. Причины падения вертолета выясняются.

Четырехместный вертолет Robinson R44 принадлежал туристической компании Novictor Helicopters, которая уже сотрудничает с федеральными чиновниками над расследованием. Следователи еще не определили причину аварии.

В районе Эвереста самолет столкнулся с вертолетом, погибли три человека

Инцидент произошел во время движения в час пик на улице Онеава в прибрежном регионе, где расположена база морской пехоты, а также где отдыхал бывший президент США Барак Обама.

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Все по теме:

Вертолет, Гавайи, Крушение вертолета, Гонолулу, Robinson R44.
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