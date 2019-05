Самолет Boeing 737 рухнул в реку Флориды

Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.

Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета.

Самолет не погрузился в воду. Все люди живы.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.