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Самолет Boeing 737 рухнул в реку Флориды

Самолет Boeing 737 рухнул в реку Флориды
09:09 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В американском штате Флорида пассажирский самолет Boeing 737 после взлета упал в реку города Джексонвилл.

Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.

Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета.

Самолет не погрузился в воду. Все люди живы.

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Сообщается, что на борту находились 136 человек. На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды.

Напомним, 4 мая команда представителей органов гражданской авиации девяти стран провела на этой неделе первое заседание, на котором обсудила сертификацию Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 MAX.

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США, Boeing, Самолет, Флорида, Boeing 737, Падение самолета.
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