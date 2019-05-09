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Конгресс США хочет обновить соглашение по "ядерному сдерживанию" РФ

Конгресс США хочет обновить соглашение по "ядерному сдерживанию" РФ
17:44 Сегодня Телеграф

Новости мира: Уже через 2 года истекает многолетнее соглашение между РФ и США по ограничению развития российского ядерного оружия.

Представители Конгресс США внесли законопроект, призывающий администрацию президента Дональда Трампа продлить соглашение об ограничении развития ядерного оружия Россией. Об этом сообщает «Голос Америки».

Законопроект был внесен в Конгресс США по инициативе главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Эллиот Энгель и конгрессмена Майкла Маккола. В тексте документа содержится призыв на продление соглашения до 2026 года при условии ненарушения его Россией или на случай, если не будет подписано новое.

Глава комитета по иностранным делам Эллиот Энгель, представляя законопроект, заявил, что агрессия России против США и союзников требует предпринять все возможные шаги по обеспечению безопасности от действий Кремля.

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Конгрессмен Маккол отметил, что соглашение «новый START» более 10 лет помогало мировому сообществу сдерживать ядерный потенциал России на размещение вооружения этого типа. Маккол подчеркнул, что это соглашение должно и дальше выполнять роль сдерживания развитие ядерного арсенала Путина.

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Если администрация Трампа не предпримет никаких действий, соглашение на ограничение ядерного вооружения РФ утратит свою силу в 2021 году.

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США, РФ, Ядерное оружие, Конгресс США.
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