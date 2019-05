Трамп сообщил, как Китаю избежать высоких пошлин

На фоне обострения торгового противостояния США и Китая Трамп предложил иностранным производителями "простой способ" избежать высоких пошлин – перенести свое производство в Соединенные Штаты.

Об этом он написал в Twitter.

"Какой простой способ избежать тарифов? Производите ваши товары и продукты в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!" - убежден американский президент.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2019 г.