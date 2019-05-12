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Воскресенье, 12.05.2019
Трамп сообщил, как Китаю избежать высоких пошлин
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Трамп сообщил, как Китаю избежать высоких пошлин

Трамп сообщил, как Китаю избежать высоких пошлин
01:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп рассказал, как избежать высоких пошлин.

На фоне обострения торгового противостояния США и Китая Трамп предложил иностранным производителями "простой способ" избежать высоких пошлин – перенести свое производство в Соединенные Штаты.

Об этом он написал в Twitter.

"Какой простой способ избежать тарифов? Производите ваши товары и продукты в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!" - убежден американский президент.

Это заявление появилось после сообщений администрации США о том, что Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на импорт из Китая, охватывающий $300 млрд.

Трамп готовится к внедрению пошлин почти на все товары из Китая

Ранее США подняли с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Повышение пошлин Трамп объяснил "слишком медленными" переговорами между Вашингтоном и Пекином, которые ставят целью урегулирование торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира.

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Китай, Пошлины, Повышение, Дональд Трамп, Простой способ.
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