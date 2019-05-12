Трамп сообщил, как Китаю избежать высоких пошлин

Новости мира: Президент США Дональд Трамп рассказал, как избежать высоких пошлин.

На фоне обострения торгового противостояния США и Китая Трамп предложил иностранным производителями "простой способ" избежать высоких пошлин – перенести свое производство в Соединенные Штаты.

Об этом он написал в Twitter.

"Какой простой способ избежать тарифов? Производите ваши товары и продукты в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!" - убежден американский президент.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2019 г.

Это заявление появилось после сообщений администрации США о том, что Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на импорт из Китая, охватывающий $300 млрд.

Ранее США подняли с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Повышение пошлин Трамп объяснил "слишком медленными" переговорами между Вашингтоном и Пекином, которые ставят целью урегулирование торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира.