Запрет на аборты в штате Алабама: Трамп сравнил себя с Рейганом

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что не согласен с положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, который был введен в штате Алабама.

Президент США в своем сообщении рассказал, что поддерживает позицию которую в свое время занимал Рональд Рейган. Он также считает, что беременность нужно разрешить прерывать только в трех случаях, а именно когда беременность произошла после изнасилования, в случае инцеста и если существует угроза жизни матери.

Согласно принятому закону в штате Алабама, врачей, которые рискнули прервать беременность женщины, ждет уголовное наказание. Согласно новому законодательству, таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....

