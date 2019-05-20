Запрет на аборты в штате Алабама: Трамп сравнил себя с Рейганом

Новости мира: Президент США Дональд Трамп комментируя скандальный закон о запрете абортов в штате Алабама, назвал три случая, в которых, по его мнению, они допустимы.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что не согласен с положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, который был введен в штате Алабама.

Президент США в своем сообщении рассказал, что поддерживает позицию которую в свое время занимал Рональд Рейган. Он также считает, что беременность нужно разрешить прерывать только в трех случаях, а именно когда беременность произошла после изнасилования, в случае инцеста и если существует угроза жизни матери.

Согласно принятому закону в штате Алабама, врачей, которые рискнули прервать беременность женщины, ждет уголовное наказание. Согласно новому законодательству, таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019 г.

В последствии, фракция демократов в сенате ассамблеи внесла две поправки в документ, которые делают исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта. В нем в результате осталась единственное предостережение: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

Ранее сообщалось, что в Уганде Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40. Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло.