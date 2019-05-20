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Запрет на аборты в штате Алабама: Трамп сравнил себя с Рейганом

Запрет на аборты в штате Алабама: Трамп сравнил себя с Рейганом
09:36 Пн, 20 Май 2019 Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп комментируя скандальный закон о запрете абортов в штате Алабама, назвал три случая, в которых, по его мнению, они допустимы.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что не согласен с положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, который был введен в штате Алабама.

Президент США в своем сообщении рассказал, что поддерживает позицию которую в свое время занимал Рональд Рейган. Он также считает, что беременность нужно разрешить прерывать только в трех случаях, а именно когда беременность произошла после изнасилования, в случае инцеста и если существует угроза жизни матери. 

Согласно принятому закону в штате Алабама, врачей, которые рискнули прервать беременность женщины, ждет уголовное наказание. Согласно новому законодательству, таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы. 

 

В последствии, фракция демократов в сенате ассамблеи внесла две поправки в документ, которые делают исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта. В нем в результате осталась единственное предостережение: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

Ранее сообщалось, что в Уганде Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40. Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло. 

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Все по теме:

Закон, Президент США, Дональд Трамп, Штат Алабама, Запрет на аборті.
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