Диверсия на танкерах в Персидском заливе: Помпео предположил, что за этим стоит Иран

Новости мира: Помпео предположил, что Иран виновен в диверсии в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран, вероятно, несет ответственность за организацию диверсии в отношении четырех танкеров в Персидском заливе, сообщают американские СМИ.

"Если принять во внимание региональные конфликты, которые мы видели на протяжении последнего десятилетия, и то, как были организованы эти атаки, кажется вполне вероятным, что Иран стоит за ними", - сказал Помпео, говоря о нападениях на четыре танкера в середине мая у берегов ОАЭ.

"Мы продолжим анализировать ситуацию", - отметил глава госдепа США.

Западные СМИ отмечают, что заявление о возможной причастности иранской стороны к атакам было сделано американским официальным лицо впервые.

В середине мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.