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В Пентагоне заявляют, что иранская угроза "поставлена на паузу"

В Пентагоне заявляют, что иранская угроза "поставлена на паузу"
22:52 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Пентагон заявляет, что "поставил на паузу" угрозы из Ирана.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что Штатам удалось нейтрализовать и "поставить на паузу" угрозы со стороны Ирана в регионе Ближнего Востока после развертывания там американской ударной группы.

Об этом он заявил во вторник во время встречи с журналистами в Пентагоне.

"Мы приостановили потенциал (Ирана - ред.) для атак против американцев", - заявил руководитель оборонного ведомства США.

При этом он обратился к иранским властям, выразив надежду, что в Тегеране услышат: "Мы находимся в регионе, чтобы решить много вопросов, но не войной против Ирана".

Шэнахэн подчеркнул, что хотя иранская сторона не сделала атак против американских сил и представительств в регионе, эта угроза была ликвидирована путем развертывания сил.

"Никаких нападений на американцев не было. Я бы сказал, что это поставлено на паузу, однако это не означает, что угрозы, которые мы ранее обнаружили, прошли полностью", - подчеркнул он.

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Глава Пентагона выразил убеждение, что реакция США дала время и возможности для иранской стороны все переосмыслить.

"Думаю, что наш ответ был проявлением нашей воли и решимости, что мы будем защищать наших людей и наши интересы в регионе", - подчеркнул Шэнахэн.

Как сообщалось, США развернули на Ближнем Востоке ударные силы во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", а также стратегические бомбардировщики и системы противоракетной обороны Patriot.

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Иран, Пентагон, Патрик Шэнахэн.
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