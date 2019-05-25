Скачать
Суббота, 25.05.2019
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Токио

Смотрите фото (3)
Самолет Трампа приземлился в аэропорту Токио
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По данным американских журналистов, поездка из аэропорта в резиденцию посла США в Японии заняла около 20 минут.

Американский "Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом и его делегацией приземлился в Японии в международном аэропорту Токио-Ханэда, сообщают в субботу западные СМИ.

"Готовимся с первой леди Меланией к посадке в Японии. С нетерпением ждем встречи со всеми!" - написал ранее в субботу президент США в твиттере.

В аэропорту президента США и первую леди приветствовали министр иностранных дел Японии Таро Коно с супругой, посол США в Японии Уильям Хагерти, командующий силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер и другие представители дипломатических и военных кругов двух стран.

Ожидается, что позднее в субботу Трамп посетит ужин с представителями деловых кругов Японии в этой резиденции.

На фоне визита американского лидера в Токио усилили меры безопасности, полиция мобилизовала в субботу 25 тыс. сотрудников. В различных районах города, включая те, которые будет проезжать Трамп и его делегация, выставлены КПП. У американского посольства дежурит большое количество полицейских в автомобилях. Также власти Токио распорядились перекрыть некоторые дороги или их участки для проезда американской делегации.

Трамп вылетел в Японию с государственным визитом

Полиция призвала граждан Японии проявить понимание из-за временных неудобств, связанных с усиленные мерами безопасности на улицах из-за визита американского лидера в страну.

Американский президент станет первым зарубежным лидером, приезжающим в страну после того, как 1 мая император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от престола 125-го императора Японии Акихито, взошел на трон.

Землетрясение могло помешать Трампу сыграть в гольф с Абэ

Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита, который завершится во вторник, 28 мая, японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, президент США посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же день он сыграет в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на американскую военно-морскую базу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Япония, Дональд Трамп, Таро Коно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь