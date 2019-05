Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сможет создать коалицию в стране несмотря на последние сообщения о возможном роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Об этом Трамп написал на официальной странице в сети Twitter.

"Надеюсь, все сработает с формированием израильской коалиции с Биби (Биньямином Нетаньяху - ред.), и я смогу в дальнейшем работать над укреплением союза между Америкой и Израилем, сильнее, чем когда-либо", - отметил Трамп, добавив, что США и Израилю предстоит еще многое сделать.

Hoping things will work out with Israel's coalition formation and Bibi and I can continue to make the alliance between America and Israel stronger than ever. A lot more to do!

