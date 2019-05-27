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Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху

Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп выразил поддержку Нетаньяху на фоне правительственного кризиса в Израиле.

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сможет создать коалицию в стране несмотря на последние сообщения о возможном роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Об этом Трамп написал на официальной странице в сети Twitter.

"Надеюсь, все сработает с формированием израильской коалиции с Биби (Биньямином Нетаньяху - ред.), и я смогу в дальнейшем работать над укреплением союза между Америкой и Израилем, сильнее, чем когда-либо", - отметил Трамп, добавив, что США и Израилю предстоит еще многое сделать.

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Реакция главы Белого дома появилась на фоне сообщений о возможном роспуске парламента в Израиле уже 27 мая и проведении досрочных выборов в Кнессет, что также означает избрание нового кабинета министров. В израильской правоцентристской партии "Ликуд", от которой Нетаньяху дважды избирался премьер-министром страны, накануне заявили, что Нетаньяху пытается сформулировать решение, чтобы сформировать правое правительство.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп.
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