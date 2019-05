Меркель стала почетным доктором Гарварда (Видео)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила почетную докторскую степень Гарвардского университета и выступила перед выпускниками и преподавателями этого старейшего вуза США.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Снесите стены невежества и ограниченности... Действуйте сообща в духе многостороннего глобального мира. Постоянно задавайтесь вопросом: я делаю что-то, потому что это правильно, или только потому, что это возможно?», - обратилась Меркель к 20 тысячам участников 368-й выпускной церемонии.

Среди других рекомендаций лидера ФРГ были такие: не забывать о том, что свобода не является самоочевидной данностью; удивлять самих себя своими возможностями чего-то достичь; помнить о том, что открытость всегда сопряжена с риском, а отказ от старого является частью нового начала.

„Reißen Sie Mauern der Ignoranz und Engstirnigkeit ein, denn nichts muss so bleiben, wie es ist.“

„Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is.”

Die 368. Graduierungsfeier der @Harvard-Universität mit Kanzlerin #Merkel #Harvard19 pic.twitter.com/A1ygaTKEmW

— Steffen Seibert (@RegSprecher) 30 мая 2019 г.