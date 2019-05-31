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Меркель стала почетным доктором Гарварда (Видео)

Меркель стала почетным доктором Гарварда (Видео)
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Ангела Меркель получила почетную докторскую степень Гарварда и выступила перед выпускниками.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила почетную докторскую степень Гарвардского университета и выступила перед выпускниками и преподавателями этого старейшего вуза США.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Снесите стены невежества и ограниченности... Действуйте сообща в духе многостороннего глобального мира. Постоянно задавайтесь вопросом: я делаю что-то, потому что это правильно, или только потому, что это возможно?», - обратилась Меркель к 20 тысячам участников 368-й выпускной церемонии.

Среди других рекомендаций лидера ФРГ были такие: не забывать о том, что свобода не является самоочевидной данностью; удивлять самих себя своими возможностями чего-то достичь; помнить о том, что открытость всегда сопряжена с риском, а отказ от старого является частью нового начала.

Меркель – не первый канцлер ФРГ, выступивший в Гарварде не выпускной церемонии. До нее это делали Конрад Аденауэр, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль.

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Во время визита в Бостон, где расположен университет, Меркель также пообщалась с губернатором штата Массачусетс Чарли Бейкером. А в пятницу, уже в Берлине, она встретится с госсекретарем США Майком Помпео.

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Ангела Меркель, вуз, Гарвард, Выпускник.
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