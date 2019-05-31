СМИ рассекретили характеристики самолета "Судного дня" США

Новости мира: Самолет "Судного дня", построенный на базе Boeing 747, будет использоваться в случае ядерной опасности.

Американский самолет «судного дня» E-4B Nightwatch для использования в случае ядерной войны основан на модели Boeing 747. Подробности лайнера, способного круглосуточно находится в воздухе, выяснили журналисты СNBC.

Отмечается, что модернизация Boeing 747 заключается в установке 60 спутниковых тарелок для обеспечения связи между различными устройствами на планете. Экипаж самолета получит 18 кроватей, 6 ванных, рабочие кабинеты и места с конференц-залами для чиновников Минобороны США. Всего «трехпалубный» самолет E-4B Nightwatch может вместить экипаж до 112 человек.

Прочие характеристики засекречены властями США.