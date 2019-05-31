Скачать
Пятница, 31.05.2019
Энергетическая безопасность: Зеленский провел заседание СНБО
Энергетическая безопасность: Зеленский провел заседание СНБО
Зеленский уволил главу ГПСУ
Зеленский уволил главу ГПСУ
Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019
Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019
День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой
День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой

СМИ рассекретили характеристики самолета "Судного дня" США

Смотрите фото (3)
СМИ рассекретили характеристики самолета "Судного дня" США
19:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Самолет "Судного дня", построенный на базе Boeing 747, будет использоваться в случае ядерной опасности.

Американский самолет «судного дня» E-4B Nightwatch для использования в случае ядерной войны основан на модели Boeing 747. Подробности лайнера, способного круглосуточно находится в воздухе, выяснили журналисты СNBC.

Отмечается, что модернизация Boeing 747 заключается в установке 60 спутниковых тарелок для обеспечения связи между различными устройствами на планете. Экипаж самолета получит 18 кроватей, 6 ванных, рабочие кабинеты и места с конференц-залами для чиновников Минобороны США. Всего «трехпалубный» самолет E-4B Nightwatch может вместить экипаж до 112 человек.

Прочие характеристики засекречены властями США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Boeing, Самолет, Boeing 747, E-4B Nightwatch, Самолет судного дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
05 Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине
В ЕК предупредили о последствиях возможного дефолта
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма &quot;Рокетмен&quot; (Видео)
Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма "Рокетмен" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь