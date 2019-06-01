Скачать
Суббота, 01.06.2019
Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании
Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании
Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
Бабич - лучший тренер 32-го тура УПЛ
Бабич - лучший тренер 32-го тура УПЛ
Роскошный дом-яхта в Афинах (Фото)
Роскошный дом-яхта в Афинах (Фото)

Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании

Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США заявил, что скоро присоединится к президентской гонке.

Глава Белого дома сообщил, что объявит о присоединении к президентской гонке 18 июня.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сделаю объявление о начале моей второй президентской кампании вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, на 20-тысячной арене центра Amway", - отметил глава Белого дома.

Дональд Трамп призвал своих сторонников присоединиться к этому событию.

Напоминаем, влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Выборы, Белый дом, Штаты, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
02 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
03 Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
04 Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
05 "Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов
В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
Смешная реальность: за кадром идеальных снимков социальных сетей
Смешная реальность: за кадром идеальных снимков социальных сетей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь