Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании

Новости мира: Президент США заявил, что скоро присоединится к президентской гонке.

Глава Белого дома сообщил, что объявит о присоединении к президентской гонке 18 июня.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сделаю объявление о начале моей второй президентской кампании вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, на 20-тысячной арене центра Amway", - отметил глава Белого дома.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

Дональд Трамп призвал своих сторонников присоединиться к этому событию.

Напоминаем, влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.