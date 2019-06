"Мир смотрит за этой бойней": Трамп обратил внимание на бомбардировки Идлиба

Трамп поделился слухом о бомбардировке Идлиба Россией, сирийскими войсками и Ираном, передает УНН.

"Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей", — написал американский президент в своем Twitter.

"Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!", — написал Трамп.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.