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"Мир смотрит за этой бойней": Трамп обратил внимание на бомбардировки Идлиба

"Мир смотрит за этой бойней": Трамп обратил внимание на бомбардировки Идлиба
07:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп обратил внимание на информацию о бомбардировках сирийской провинции Идлиб войсками РФ.

Трамп поделился слухом о бомбардировке Идлиба Россией, сирийскими войсками и Ираном, передает УНН.

"Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей", — написал американский президент в своем Twitter.

"Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!", — написал Трамп.

28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру" в провинции Идлиб. Там назвали бомбардировки "безрассудной эскалацией конфликта".

Сирийские военные сообщили об обстреле аэродрома со стороны Израиля

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, комментируя заявления о бомбардировках Идлиба, напомнил американцам о Ракке, которую авиация западных союзников "превратила в мертвый город", пытаясь захватить так называемую столицу "Исламского государства".

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Сирия, Россия, Иран, Башар Асад, Идлиб, Дональд Трамп.
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