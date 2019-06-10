В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб: видео с места происшествия

Новости мира: В Нью-Йорке в центре Манхэттена вертолет врезался в здание небоскреба, по предварительной информации погиб один человек.

В понедельник вертолет врезался в здание в центре Манхэттена, столкновение вызвало пожар. Об этом сообщили представители пожарного управления Нью-Йорка, передаёт УНН, ссылаясь на ABC News.

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания, сообщил пожарный. Здание расположено на 7-й авеню между 51-й и 52-й улицами.

По предварительным данным, один человек в результате аварии погиб. Об этом сообщает пожарное управление города в Twitter После ЧП полицейские оцепили район.

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) 10 июня 2019 г.

"Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета", – говорится в сообщении.

This video reportedly shows the helicopter flying erratically minutes before it crash landed on top of a building in Manhattan#NewYork pic.twitter.com/zoPCMl4lFa — CNW (@ConflictsW) 10 июня 2019 г.

Указывается, что пожар, начавшийся в здании после падения вертолета, был потушен спасателями.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт. Теракт 11 сентября 2001 года в США – серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Начиная с 2002 года по решению Конгресса США 11 сентября отмечалось в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009-го, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, дата называется "Общенациональным днем служения и памяти». В этот день государственный флаг США (как на территории страны, так и за ее пределами) должен быть наполовину приспущен.