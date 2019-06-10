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В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб: видео с места происшествия

В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб: видео с места происшествия
22:12 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости мира: В Нью-Йорке в центре Манхэттена вертолет врезался в здание небоскреба, по предварительной информации погиб один человек.

В понедельник вертолет врезался в здание в центре Манхэттена, столкновение вызвало пожар. Об этом сообщили представители пожарного управления Нью-Йорка, передаёт УНН, ссылаясь на ABC News.

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания, сообщил пожарный. Здание расположено на 7-й авеню между 51-й и 52-й улицами.

По предварительным данным, один человек в результате аварии погиб. Об этом сообщает пожарное управление города в Twitter После ЧП полицейские оцепили район. 

 

"Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета", – говорится в сообщении.

 

Указывается, что пожар, начавшийся в здании после падения вертолета, был потушен спасателями.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт. Теракт 11 сентября 2001 года в США – серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Начиная с 2002 года по решению Конгресса США 11 сентября отмечалось в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009-го, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, дата называется "Общенациональным днем служения и памяти». В этот день государственный флаг США (как на территории страны, так и за ее пределами) должен быть наполовину приспущен.

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Нью-Йорк, Видео, Манхэттен, Вертолет врезался в небоскреб.
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