В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб: видео с места происшествия

В понедельник вертолет врезался в здание в центре Манхэттена, столкновение вызвало пожар. Об этом сообщили представители пожарного управления Нью-Йорка, передаёт УНН, ссылаясь на ABC News.

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания, сообщил пожарный. Здание расположено на 7-й авеню между 51-й и 52-й улицами.

По предварительным данным, один человек в результате аварии погиб. Об этом сообщает пожарное управление города в Twitter После ЧП полицейские оцепили район.

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported.

