Выборы в США: Трамп назвал дату старта своей избирательной кампании

Президентская кампания нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на выборах 2020 года официально стартует 18 июня в штате Флорида.

Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде", - отметил глава Белого дома, процитировав свою любимую программу "Фокс и друзья" на телеканале Fox News.

Трамп добавил, что это будет 18 июня, и он ожидает присутствия многих своих сторонников на официальном митинге.

"Во вторник будет великий день с большой толпой!" - отметил он.

“President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!” @foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.