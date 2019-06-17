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"Будет только лучше": Трамп даст старт своей предвыборной кампании 18 июня

"Будет только лучше": Трамп даст старт своей предвыборной кампании 18 июня
21:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп ожидает "рекордного" митинга во Флориде, где он объявит о старте своей предвыборной кампании.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ожидает "рекордного" митинга своих сторонников во Флориде, где он планирует во вторник официально объявить о старте собственной кампании в выборах президента США в 2020 году.

Об этом Трамп написал в понедельник на официальной twitter-страничке.

"Многочисленный митинг, который состоится завтра вечером в Орландо во Флориде, обещает стать рекордным. Мы устанавливаем большие телеэкраны извне, чтобы позаботиться обо всех. Свыше 100 тысяч заявок. Наша страна достигает успехов - гораздо больших, чем считали возможными ненавистники и лузеры, и будет только лучше!"- написал глава Белого дома.

В конце прошлой недели президент Трамп анонсировал своё намерение официально начать избирательную кампанию во вторник, 18 июня.

Трамп обвинил газету The New York Times в "измене"

Как известно, по состоянию на сегодняшний день на президентских выборах 2020 года зарегистрированы 26 кандидатов. Большинство из них составляют демократы, только двое - республиканцы, в числе которых Дональд Трамп. Кроме того, еще как минимум два политика - сенатор Боб Коркер и губернатор штата Огайо Джон Кейсик также публично выразили намерение участвовать в гонке на президентских выборах в США.

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Флорида, Белый дом, Дональд Трамп, Выборы в США.
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