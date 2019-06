"Будет только лучше": Трамп даст старт своей предвыборной кампании 18 июня

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ожидает "рекордного" митинга своих сторонников во Флориде, где он планирует во вторник официально объявить о старте собственной кампании в выборах президента США в 2020 году.

Об этом Трамп написал в понедельник на официальной twitter-страничке.

"Многочисленный митинг, который состоится завтра вечером в Орландо во Флориде, обещает стать рекордным. Мы устанавливаем большие телеэкраны извне, чтобы позаботиться обо всех. Свыше 100 тысяч заявок. Наша страна достигает успехов - гораздо больших, чем считали возможными ненавистники и лузеры, и будет только лучше!"- написал глава Белого дома.

Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible - and it will only get better!

