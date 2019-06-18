Скачать
Вторник, 18.06.2019
Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей
"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей

Трамп и Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20

Трамп и Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20, который произойдет 28-29 июня в Японии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имел личный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, и подтвердил, что договорился о расширенной встрече с ним в Японии, на саммите G-20.

Об этом глава Белого дома написал во вторник на официальной Twitter-странице.

"Имел очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си. Получим расширенную встречу на следующей неделе на саммите G-20 в Японии", - отметил Трамп. 

Он также сообщил, что команды правительств двух стран начнут переговоры по подготовке встречи высокого уровня.

Глава Белого дома уже заявлял о намерении провести встречу с китайским коллегой в Японии, однако подтверждение о готовности другой стороны не озвучивалось.

У Трампа верят, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия

Ранее американский лидер выразил надежду, что США и Китай все же могут найти общий язык и заключить мирное соглашение для прекращения противостояния в торговой сфере. Соединенные Штаты неоднократно вводили дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью в десятки и сотни миллиардов долларов, Китай действовал подобным образом в ответ. Тарифные войны между двумя сверхмощными мировыми экономиками вызвали серьезную обеспокоенность со стороны международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Они включили этот фактор в перечень рисков, которые угрожают мировой экономике.

Сам же Дональд Трамп заявлял, что ожидает от переговоров с Си Цзиньпином сдвигов в этом вопросе. В противном случае, США готовы давить дальше и вводить тарифы на дополнительную китайскую продукцию на сумму $ 325 млрд.

Напомним, что саммит G-20 запланирован на 28-29 июня этого года в японском городе Осака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Саммит G-20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
02 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
04 "Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов
05 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон
Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь