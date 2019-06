Трамп и Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имел личный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, и подтвердил, что договорился о расширенной встрече с ним в Японии, на саммите G-20.

Об этом глава Белого дома написал во вторник на официальной Twitter-странице.

"Имел очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си. Получим расширенную встречу на следующей неделе на саммите G-20 в Японии", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что команды правительств двух стран начнут переговоры по подготовке встречи высокого уровня.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.

