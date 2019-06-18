Трамп и Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о расширенной встрече на саммите G-20, который произойдет 28-29 июня в Японии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имел личный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, и подтвердил, что договорился о расширенной встрече с ним в Японии, на саммите G-20.

Об этом глава Белого дома написал во вторник на официальной Twitter-странице.

"Имел очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си. Получим расширенную встречу на следующей неделе на саммите G-20 в Японии", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что команды правительств двух стран начнут переговоры по подготовке встречи высокого уровня.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Глава Белого дома уже заявлял о намерении провести встречу с китайским коллегой в Японии, однако подтверждение о готовности другой стороны не озвучивалось.

Ранее американский лидер выразил надежду, что США и Китай все же могут найти общий язык и заключить мирное соглашение для прекращения противостояния в торговой сфере. Соединенные Штаты неоднократно вводили дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью в десятки и сотни миллиардов долларов, Китай действовал подобным образом в ответ. Тарифные войны между двумя сверхмощными мировыми экономиками вызвали серьезную обеспокоенность со стороны международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Они включили этот фактор в перечень рисков, которые угрожают мировой экономике.

Сам же Дональд Трамп заявлял, что ожидает от переговоров с Си Цзиньпином сдвигов в этом вопросе. В противном случае, США готовы давить дальше и вводить тарифы на дополнительную китайскую продукцию на сумму $ 325 млрд.

Напомним, что саммит G-20 запланирован на 28-29 июня этого года в японском городе Осака.