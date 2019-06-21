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Капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Капитализация Microsoft превысила $1 трлн
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Акции Microsoft установили новый исторический рекорд, установившись на отметке $137,66 за бумагу.

Капитализация Microsoft превысила $1 трлн, сейчас это самая дорогая публичная компания на планете.

Акции Microsoft установили новый исторический рекорд на уровне $137,66 за бумагу. С начала года акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для компьютеров выросли на 34%.

Облачные сервисы стали для компании Microsoft самой быстрорастущей нишей благодаря развитию цифровых услуг на облачной платформе, считают аналитики. Спрос на такие услуги вызван бумом стриминговых сервисов — таких как Netflix, Hulu и Amazon Prime. Подобные сервисы на постоянной основе пользуются облачными сервисами.

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По итогам первого квартала 2019 года сегмент "Облачные сервисы" показал наибольший прирост по выручке среди всех подразделений Microsoft. За три месяца выручка этого департамента увеличилась на 22%. Сегмент включает в себя инфраструктуру и платформу Azure, Windows Server и SQL Server. Компания занимает второе место в мире по объему облачных услуг после Amazon.

Два других сегмента компании, "Производительность и бизнес-процессы" (Microsoft Office, облачный Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn и Dynamic) и "Персональные компьютеры" (Windows Client, Xbox, Bing-поиск, медийная реклама, ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры), увеличили выручку на 13,7% и 7,7% соответственно.

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В первом квартале 2019 года общая выручка производителя поднялась на 14%, до $30,6 млрд, а чистая прибыль стала больше на 19%, до $8,8 млрд. Прибыль на акцию составила $1,14, увеличившись на 20%.

В ближайшее время компания представит свои финансовые результаты. 17 июля 2019 года выйдут квартальные результаты и отчетность за последние 12 месяцев.

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Акции, Microsoft, Мировой рекорд, Капитализация.
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