В Пентагоне заявили, что будут соблюдать положения ДРСМД до конца его действия

Новости мира: Глава Пентагона Марк Эспер: Штаты будут соблюдать положения ДРСМД до конца его действия.

США будут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до последней минуты его действия.

Об этом исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил сегодня после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

Глава Пентагона заявил, что Россия является подстрекателем агрессии в Европе. По словам Эспера НАТО должен быть готов к ответу на действия Москвы. Эспер также отметил, что США разрабатывают обычные неядерные ракеты, обладающие свойствами ракет среднего радиуса действия, и это оружие станет элементом европейской системы противоракетной обороны.

Эспер напомнил, что Россия развивает потенциал в космосе и киберпространстве. По его словам, в 2020 году Москва потратит 28 млрд долларов на модернизацию ядерных ракет различного базирования. Ранее глава Пентагона заявлял, что США не планируют размещать в Европе ядерное оружие.

Напоминаем, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия нарушила условия этого договора.

Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США предъявили России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также обвинил РФ в нарушении договора о РСМД. РФ неоднократно отвергала подобные обвинения.

США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля 2019 года. 4 марта 2019 года президент РФ подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.