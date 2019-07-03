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"Нехорошо!": Трамп о нарушении Ираном лимитов запасов урана

"Нехорошо!": Трамп о нарушении Ираном лимитов запасов урана
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава Белого Дома Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении ядерного соглашения.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Иран нарушил 150-миллиардную (плюс 1,8 млрд долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили лимит своих запасов (урана - ред.). Нехорошо!», - написал он.

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Как сообщалось, в 1 июля стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранской ядерной соглашением объемом до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза производство вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.

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Иран, Ядерное оружие, Дональд Трамп, Ядерная сделка.
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