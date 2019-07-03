"Нехорошо!": Трамп о нарушении Ираном лимитов запасов урана

Новости мира: Глава Белого Дома Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении ядерного соглашения.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Иран нарушил 150-миллиардную (плюс 1,8 млрд долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили лимит своих запасов (урана - ред.). Нехорошо!», - написал он.

Iran was violating the 150 Billion Dollar (plus 1.8 Billion Dollar in CASH) Nuclear Deal with the United States, and others who paid NOTHING, long before I became President - and they have now breached their stockpile limit. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

Как сообщалось, в 1 июля стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранской ядерной соглашением объемом до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза производство вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.