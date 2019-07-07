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В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в связи с землетрясением

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в связи с землетрясением
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Калифорнии объявлено ЧП из-за второго сильного землетрясения.

После второго землетрясения губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Об этом информирует The Guardian.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней", - говорится в сообщении.

Тем временем Гэвин Ньюсом поблагодарил в Twitter спасателей и призвал сограждан быть готовыми к новым толчкам.

"Благодарен всем, кто без устали работал на восстановительных работах в течение ночи и сегодня утром. Как калифорнийцы мы всегда должны быть готовы к следующему землетрясению", - написал губернатор.

Напоминаем, в четверг, 4 июля, в штате Калифорния, США произошло землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера. Оно стало самым мощным за много лет в этом регионе.

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Калифорния, Землетрясение, ЧП, Чрезвычайное положение.
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