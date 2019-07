В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в связи с землетрясением

После второго землетрясения губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Об этом информирует The Guardian.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней", - говорится в сообщении.

Тем временем Гэвин Ньюсом поблагодарил в Twitter спасателей и призвал сограждан быть готовыми к новым толчкам.

"Благодарен всем, кто без устали работал на восстановительных работах в течение ночи и сегодня утром. Как калифорнийцы мы всегда должны быть готовы к следующему землетрясению", - написал губернатор.

Grateful for everyone working tirelessly on the recovery effort through the night and this morning. As Californians, we always have to be prepared for the next earthquake. Make sure you’re prepared here:https://t.co/huzttG2Y11

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) 6 июля 2019 г.