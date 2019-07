Трамп готовит ужесточение санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.

"Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал президент в Twitter в сообщении, посвященном соглашению по иранской ядерной программе.

При этом Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран долго и в тайне занимался "обогащением", полностью нарушая ужасающую 150-миллиардную сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США - ред.) Джоном Керри и администрацией Обамы", - заявил Трамп.

"Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет", - отметил Трамп, имея в виду ограниченные по времени обязательства Ирана в рамках СВПД.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2019 г.