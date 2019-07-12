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Трамп: В США есть лишь одна валюта, а стоимость биткоина базируется на воздухе

Трамп: В США есть лишь одна валюта, а стоимость биткоина базируется на воздухе
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп выразил недоверие к криптовалютам и заявил, что в США может быть лишь одна валюта - доллар.

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконны, в том числе оплата за наркотики и прочие незаконные вещи", - написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что подобным образом, криптовалюта Libra, которую представила компания Facebook, также будет нестабильной и ненадежной.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны получить банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, как национальные, так и международные", - подчеркнул Трамп.

 

Американский лидер подчеркнул, что в США есть единственная настоящая валюта – доллар.

"У нас есть только одна настоящая валюта в США, она крепка, как никогда, стабильна и надежна. Более того, это доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

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Как сообщалось ранее, компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra, "которая позволит миллиардам пользователей осуществлять финансовые транзакции по всему миру".

Ожидается, что пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции.

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Все по теме:

США, Доллар, Дональд Трамп, Криптовалюта, Биткоин, Libra.
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