Трамп: В США есть лишь одна валюта, а стоимость биткоина базируется на воздухе

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконны, в том числе оплата за наркотики и прочие незаконные вещи", - написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что подобным образом, криптовалюта Libra, которую представила компания Facebook, также будет нестабильной и ненадежной.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны получить банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, как национальные, так и международные", - подчеркнул Трамп.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....

