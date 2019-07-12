Трамп: В США есть лишь одна валюта, а стоимость биткоина базируется на воздухе

Новости мира: Президент США Дональд Трамп выразил недоверие к криптовалютам и заявил, что в США может быть лишь одна валюта - доллар.

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость базируется на воздухе. Нерегулируемые криптовалютные операции могут быть незаконны, в том числе оплата за наркотики и прочие незаконные вещи", - написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что подобным образом, криптовалюта Libra, которую представила компания Facebook, также будет нестабильной и ненадежной.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны получить банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, как национальные, так и международные", - подчеркнул Трамп.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Американский лидер подчеркнул, что в США есть единственная настоящая валюта – доллар.

"У нас есть только одна настоящая валюта в США, она крепка, как никогда, стабильна и надежна. Более того, это доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось ранее, компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra, "которая позволит миллиардам пользователей осуществлять финансовые транзакции по всему миру".

Ожидается, что пользователи смогут уже в 2020 году осуществлять первые транзакции.