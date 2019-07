Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США

Дональд Трамп категорически отказывается признавать результаты большинства соцопросов перед президентскими выборами в США, которые отдают однозначное преимущество над ним бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Об этом он написал в понедельник на официальной твиттер-странице.

"Ну вот и снова эти фейковые опросы. Так же, как произошло с выборами с нечестной Хиллари Клинтон. Телеканалы ABC, NBC, CNN, издание The New York Times и The Washington Post - они все сделали неправильно и преднамеренно. Уменьшение (результатов - ред .) опросов так рано? Они никогда не научатся!" - написал Трамп.

Here we go with the Fake Polls. Just like what happened with the Election against Crooked Hillary Clinton. ABC, NBC, CNN, @nytimes, @washingtonpost, they all got it wrong, on purpose. Suppression Polls so early? They will never learn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2019 г.