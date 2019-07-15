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Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США

Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп категорически отказывается признавать результаты большинства соцопросов перед президентскими выборами в США.

Дональд Трамп категорически отказывается признавать результаты большинства соцопросов перед президентскими выборами в США, которые отдают однозначное преимущество над ним бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Об этом он написал в понедельник на официальной твиттер-странице.

"Ну вот и снова эти фейковые опросы. Так же, как произошло с выборами с нечестной Хиллари Клинтон. Телеканалы ABC, NBC, CNN, издание The New York Times и The Washington Post - они все сделали неправильно и преднамеренно. Уменьшение (результатов - ред .) опросов так рано? Они никогда не научатся!" - написал Трамп.

Реакция нынешнего президента США в понедельник появилась после того, как на протяжении последних дней и недель последовательно обнародовались опросы американских выборов. В их результатах отмечалось существенное преимущество лидера гонки среди демократов Джо Байдена над самим Дональдом Трампом.

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В частности, последнее исследование социологов, которое проводилось совместно телеканалом NBC News, а также Wall Street Journal, показало, что большинство американских избирателей готовы проголосовать за Джо Байдена (51%), чем за Дональда Трампа (42%). Более того, в случае, если с Трампом будут бороться на выборах другие демократы, они также получат преимущество от 6% до 7% над действующим главой Белого дома.

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США, Джо Байден, Соцопрос, Дональд Трамп, Выборы президента США.
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