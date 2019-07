Трамп назвал имя будущего министра труда США

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о намерении назначить Джина Скалиа новым министром труда США.

"Я рад объявить, что намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда. Джин добился больших успехов в юридической сфере и пользуется большим уважением не просто как юрист, а как юрист с большим опытом (...). Он будет великим членом администрации, которая в первые два с половиной года сделала больше, чем, возможно, любая другая администрация в истории", - написал Трамп в твиттере.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer, but as a lawyer with great experience....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2019 г.