Болтон: мы не успокоимся, пока Мадуро не уйдет в отставку

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя новые санкции Вашингтона по Каракаса, передает УНН.

"Сегодня Минфин США ввел санкции против четырех представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не убежит, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.

Today @USTreasury designated four of Maduro’s security agency officials, the DGCIM, who have brutally tortured, repressed, or intimidated the people of Venezuela. The US will not rest until despotic Maduro is gone & corrupt actors have ceased the abuses against Venezuelans. https://t.co/uThdqoSxAR

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 20, 2019