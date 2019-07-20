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Болтон: мы не успокоимся, пока Мадуро не уйдет в отставку

Болтон: мы не успокоимся, пока Мадуро не уйдет в отставку
09:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдет в отставку.

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя новые санкции Вашингтона по Каракаса, передает УНН.

"Сегодня Минфин США ввел санкции против четырех представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не убежит, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.

 

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Ведомство отметило, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении правительства Мадуро.

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США, Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон.
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