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Понедельник, 05.08.2019
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В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине

В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
01:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Майк Помпео заявил, что РФ должна вернуть Крым Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента, пишет "Капитал".

«Позиция США: это неприемлемо. Крым должен вернуться», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины. Помпео также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.

В свою очередь так называемый депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что своим заявлением о необходимости передать Украине Крым госсекретарь Помпео подтвердил стремление Вашингтона быть «мировым жандармом», пишет РИА Новости.

Он отметил, что в мире американского истеблишмента нет понятия о национальных интересах России. В Вашингтоне уверены в праве лишь одной силы определять мировую политику. «Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами» - считает политик. Депутат подчеркнул, что если даже какой-либо украинский лидер в будущем признает "воссоединение Крыма с Россией", то в США этому воспротивятся, так как это станет «пощечиной» всей американской гегемонистской политике.

Напомним, что в конце июля постпред президента Украины в Крыму Антон Корниевич сообщил, что Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием стран Европы, а также США и Турции.

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Он пояснил, что пока отдельной платформы для обсуждения вопроса полуострова нет, и связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры. Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Европейские страны и США не признают новый статус Крыма.

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Украина, США, Россия, Крым, РФ, Майк Помпео.
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