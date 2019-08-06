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Вторник, 06.08.2019
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С начала года рынок акций США пережил наибольшее падение

С начала года рынок акций США пережил наибольшее падение
11:11 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости мира: На Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций.

5 августа на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций.

Об этом пишет Reuters.

На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента.

Падение Dow Jones стало 6-ым крупнейшим падением этого индекса за сутки в истории.

Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает ReutersВ то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%, что является минимальным показателем с конца 2016 года.

Падение котировок связано со снижением стоимости китайского юаня: 5 августа его курс опустился до минимального за 10 лет значения. Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой.

Инвесторы начинают осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключаются на другие активы: золото подорожало до 1,5 тыс долларов за унцию, растут японская иена и криптовалюты.

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Стоимость Bitcoin резко увеличилась и достигла отметки в 11 831 доллара. За прошедшие сутки рост составил 8%.

Напоминаем,в понедельник на Уолл-стрит произошел обвал курса акций.

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США, Экономика, Дональд Трамп.
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