Стрельба в США: индустрия видеоигр опять столкнулась с многочисленными обвинениями

Накануне в США произошли два массовых убийства с применением огнестрельного оружия. Медиа отреагировали ожидаемо: сразу появилась теория, что преступники увлекались жестокими видеоиграми, а значит, те следует рассматривать как часть проблемы. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) в своём обращении к нации тоже назвал видеоигры с жестокостью отвратительными и ужасными.

Нападки породили противодействие со стороны игровой индустрии: девелоперы и люди, близкие к ним, раскритиковали такие недальновидные выводы медиа и президента США. Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) и Фонд Международной ассоциации разработчиков игр (IGDAF) выпустили совместное заявление:

"Наши глубочайшие соболезнования пострадавшим в результате трагических событий в Дейтоне, Огайо, и Эль-Пасо, Техас. Общество пережило слишком много бессмысленных актов насилия и ужасающих массовых убийств. Обвинения в сторону видеоигр отвелекают от более широкой проблемы. Существует множество исследований, которые доказывают, что связи между видеоиграми и жестокостью не существует. Видеоигры не приводят к жестокости, мы поддерживаем тех, кто пытается развенчать эту недостоверную информацию", - сказано в сообщении.

Продюсер The Game Awards Джефф Кили (Geoff Keighley) в своём "Твиттере" написал, что видеоигры — один из самых мощных и объединяющих видов творчества в поп-культуре всего мира. Он призвал сообщество помочь другим понять и принять жизненно важную ценность видеоигр. "Когда кто-то сомневается в роли видеоигр в обществе, я советую вам отвечать одним простым вопросом: "А вы играли в видеоигры? Расскажите мне о ваших впечатлениях". Только тогда можно продолжать беседу", — говорит Кили.

