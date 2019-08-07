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Стрельба в США: индустрия видеоигр опять столкнулась с многочисленными обвинениями

Стрельба в США: индустрия видеоигр опять столкнулась с многочисленными обвинениями
04:25 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: pixabay

Новости мира: Игровая индустрия раскритиковала новую волну заявлений о том, что видеоигры приводят к массовым убийствам.

Накануне в США произошли два массовых убийства с применением огнестрельного оружия. Медиа отреагировали ожидаемо: сразу появилась теория, что преступники увлекались жестокими видеоиграми, а значит, те следует рассматривать как часть проблемы. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) в своём обращении к нации тоже назвал видеоигры с жестокостью отвратительными и ужасными.

Нападки породили противодействие со стороны игровой индустрии: девелоперы и люди, близкие к ним, раскритиковали такие недальновидные выводы медиа и президента США. Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) и Фонд Международной ассоциации разработчиков игр (IGDAF) выпустили совместное заявление:

"Наши глубочайшие соболезнования пострадавшим в результате трагических событий в Дейтоне, Огайо, и Эль-Пасо, Техас. Общество пережило слишком много бессмысленных актов насилия и ужасающих массовых убийств. Обвинения в сторону видеоигр отвелекают от более широкой проблемы. Существует множество исследований, которые доказывают, что связи между видеоиграми и жестокостью не существует. Видеоигры не приводят к жестокости, мы поддерживаем тех, кто пытается развенчать эту недостоверную информацию", - сказано в сообщении. 

Продюсер The Game Awards Джефф Кили (Geoff Keighley) в своём "Твиттере" написал, что видеоигры — один из самых мощных и объединяющих видов творчества в поп-культуре всего мира. Он призвал сообщество помочь другим понять и принять жизненно важную ценность видеоигр. "Когда кто-то сомневается в роли видеоигр в обществе, я советую вам отвечать одним простым вопросом: "А вы играли в видеоигры? Расскажите мне о ваших впечатлениях". Только тогда можно продолжать беседу", — говорит Кили.

Кили также вспомнил наглядную историю о силе видеоигр. В рамках The Game Awards продюсер рассказывал об уроженце Африки Луал Майене (Lual Mayen). Ему 24 года, из них 22 он провёл в лагере беженцев на севере Уганды. Семья Майена бежала от многолетней гражданской войны в Южном Судане. Когда Майен узнал о видеоиграх, он очень удивился и понял, что они могут отвлечь людей от разрушительных действий. Он сделал игру, цель которой — защищать общество от уничтожения. Игра быстро разошлась среди окружения Майена.

Историю беженца на The Game Awards увидели власти Канады. Представителей правительства впечатлило то, как Майен хочет изменить мир через видеоигры, — они предложили Луалу и его семье переехать в Канаду на постоянное место жительства. Неделю назад Майен со своей семьёй успешно приземлился в Торонто и прислал Кили фотографию.

Как говорит Кили, его вдохновляет не только то, что канадское правительство смотрело The Game Awards, но и то, что шоу в итоге положительно повлияло на жизнь целой семьи. И видеоигры наверняка способны добиться ещё большего.

Рассказ Кили ретвитнул Реджи Фис-Эме (Reggie Fils-Aimé), бывший глава Nintendo of America, и добавил: "Это мощная история во времена, когда плохо информированные люди критикуют игровую индустрию и её сообщество. Факты таковы, что в странах с высоким доходом от видеоигр на душу населения происходит меньше смертей от огнестрельного оружия. Кроме США, где 4 % населения владеет 43 % оружия".

Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни

В доказательство Реджи приводит статистику от Vox, где сравнивают доходы видеоигр с человека и количество насильственных смертей от огнестрельного оружия.

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США, Стрельба, Огайо, Техас, Игры, IGDA, IGDAF.
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