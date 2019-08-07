Вашингтон приостанавливает действие гуманитарных программ

Новости мира: Белый Дом хочет чтобы Госдепартамент и Агенство США отчитались об потраченных и оставшихся средствах.

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила большинство фондов американской иностранной помощи.

«Администрация Трампа приостановила действие большинства утвержденных Конгрессом фондов иностранной помощи», - говорится в сообщении.

Административно-бюджетное управление Белого дома 3 августа направило письмо Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID). В нем говорилось о том, что свободные средства будут заморожены до тех пор, пока ведомства не предоставят отчет о том, сколько денег осталось на конкретных счетах и как расходуются средства.

Сумма финансирования, о которой идет речь, составляет от $2 до 4 млрд. Как отмечается, выделенные средства были рассчитаны на срок до 30 сентября.

Существуют опасения, что замораживание этих активов может привести к резкому сокращению финансирования глобальных программ здравоохранения, миротворческой деятельности, контроля над наркотиками и тому подобное.

Как сообщалось ранее, на Донбасс доставили гуманитарную помощь от Швейцарского агентства развития и сотрудничества (ШАРС) стоимостью № млн швейцарских марок доставлена на Донбасс, в рамках 10-й гуманитарной миссии.