США и "Талибан" обсудили мирное заключение

Представители США и исламистского движения "Талибан"перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане.

Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на группировку "Талибан".

"(Переговоры - ред.) были длительными и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами и старшими по званию относительно дальнейших шагов", - сказал представитель группировки Забинулла Муджагид.

Американская сторона не прокомментировала завершение переговоров.

В то же время спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в Twitter по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения): "Я надеюсь, что это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне".

Eid Mubarak. I hope this is the last Eid where #Afghanistan is at war. I know Afghans yearn for peace. We stand with them and are working hard toward a lasting & honorable peace agreement and a sovereign Afghanistan which poses no threat to any other country.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 11 августа 2019 г.