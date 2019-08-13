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СМИ: Бигана могут назначить послом США в Россию

СМИ: Бигана могут назначить послом США в Россию
09:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Стивен Биган может заменить на этой должности Джона Хатсмана, который после двух лет работы оставляет свою должность.

Новым послом США в России могут назначить американского спецпредставителя в КНДР Стивена Бигана.

Об этом сообщает Vox News.

"Главным претендентом президента Трампа на должность посла США в России будет тот, кто перейдет с одного тяжелого дипломатического назначения к другому: Стивен Биган - человек, который в прошлом году (безрезультатно) пытался достичь ядерного соглашения с Северной Кореей - это вероятный выбор Трампа", - говорится в сообщении.

Данную информацию пока не прокомментировали ни сам Биган, ни в Белом доме и Госдепе США.

В случае назначения Биган заменит Джона Хантсмана, который в должности посла США в РФ работал два года и в октябре оставляет ее.

Как специальный представитель в Северной Корее, Биган прилагал большие усилия к переговорам по денуклеаризации после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне. После этого на рабочем уровне он руководил переговорами США с КНДР накануне неудачного второго саммита между лидерами в Ханое в феврале.

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Биган покинул пост главы международных отношений в компании "Форд", чтобы стать спецпредставителем США по КНДР, которую многие считают чрезвычайно сложной. Биган в течение десятков лет работал штатным сотрудником конгресса и был помощником по внешней политике Белого дома при президенте Джордже Буше.

56-летний Биган изучал политологию и русский язык в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы. Он также работал в совете директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.

Кандидатура Бигана пока окончательно не утверждена, однако принятие этого решения со стороны Трампа ожидается в ближайшее время. После этого кандидатуру Бигана должен утвердить Сенат.

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США, Россия, КНДР, Дональд Трамп, Джон Хантсман, Стивен Биган.
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