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"Словно сцена из войны": четверо полицейских погибли в ходе перестрелки в Филадельфии

"Словно сцена из войны": четверо полицейских погибли в ходе перестрелки в Филадельфии
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:По меньшей мере четверо полицейских стали жертвами стрельбы в Филадельфии.

В среду, 14 августа, в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией, которая приехала на вызов, убив четырех офицеров.

Сейчас преступник уже задержан, сообщает филадельфийское подразделение телеканала NBC.

"По меньшей мере четверо полицейских в Филадельфии были застрелены в "активной перестрелке", как характеризует инцидент власть, в районе Найстаун в среду днем", - сообщает телеканал.

По информации NBC, пятый офицер был ранен в своем авто, когда не справился с управлением, реагируя на событие.

"По меньшей мере один подозреваемый задержан. Полиция проверяет возможное наличие второго стрелка", - сообщает NBC.

Телеканал цитирует свидетелей перестрелки, которая продолжалась около тридцати минут: "Это была как будто война - словно сцена из войны", - рассказала журналистам жительница района.

Перестрелка началась около 16:30. Офицеры, по которым открыли огонь, созвали по рациям все имеющиеся вокруг полицейские силы и спецназ, сообщая, что один из правоохранителей был ранен.

Офицеры прятались за машинами, блокировали соседние улицы, окружили несколько соседних домов, пока длилась стрельба.

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Мэр города Джим Кенни и районный прокурор Дарри Краснер немедленно отправились в больницы, куда начали доставлять раненых полицейских.

Мотивы преступника, обстоятельства инцидента и точное количество жертв в настоящее время уточняются.

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Филадельфия, Стрельба, Пенсильвания.
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