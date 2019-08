"Словно сцена из войны": четверо полицейских погибли в ходе перестрелки в Филадельфии

В среду, 14 августа, в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией, которая приехала на вызов, убив четырех офицеров.

Сейчас преступник уже задержан, сообщает филадельфийское подразделение телеканала NBC.

"По меньшей мере четверо полицейских в Филадельфии были застрелены в "активной перестрелке", как характеризует инцидент власть, в районе Найстаун в среду днем", - сообщает телеканал.

По информации NBC, пятый офицер был ранен в своем авто, когда не справился с управлением, реагируя на событие.

"По меньшей мере один подозреваемый задержан. Полиция проверяет возможное наличие второго стрелка", - сообщает NBC.

Телеканал цитирует свидетелей перестрелки, которая продолжалась около тридцати минут: "Это была как будто война - словно сцена из войны", - рассказала журналистам жительница района.

Перестрелка началась около 16:30. Офицеры, по которым открыли огонь, созвали по рациям все имеющиеся вокруг полицейские силы и спецназ, сообщая, что один из правоохранителей был ранен.

Офицеры прятались за машинами, блокировали соседние улицы, окружили несколько соседних домов, пока длилась стрельба.

#BREAKING Update in active shooter situation in Tioga-Nicetown, Philadelphia : Video of a suspect under arrest. At least 1 suspect still outstanding. This is still an Active Situation. #Philadelphia pic.twitter.com/bXKD2InKUt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 14, 2019