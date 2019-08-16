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Трамп рассчитывает на "фантастическую и большую" торговую сделку с Британией

Трамп рассчитывает на "фантастическую и большую" торговую сделку с Британией
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По словам Трампа, США быстро движутся к торговой сделке с Великобританией

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты и Великобритания быстро продвигаются к сделке по торговле, которая будет "фантастической и большой".

"Я думаю, что мы заключим фантастическую и большую торговую сделку с Великобританией", - сказал Трамп журналистам перед отъездом на политический митинг в Нью-Гемпшире.

"Все движется к этому очень быстро", - добавил президент США.

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По его словам, он говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в среду и будет общаться с ним снова.

"Он и я единодушны", - сказал Трамп.

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Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп.
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