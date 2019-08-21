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Помпео прокомментировал "ядерный инцидент" в РФ

Помпео прокомментировал "ядерный инцидент" в РФ
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео подчеркивает, что любая страна, в которой произошел ядерный инцидент, должна информировать о нем.

Государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркивает, что все страны должны придерживаться обязательств по информированию в случае ядерных инцидентов.

Так он ответил на вопрос журналистки относительно ядерного инцидента в России и отключенных станций мониторинга, общаясь с прессой на выходе из Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США сначала сказал, что сейчас ему нечего добавить относительно станций по ядерному мониторингу в России, но через мгновение добавил, что в случае инцидента страны должны предоставлять информацию в соответствии со своими обязательствами.

"Мы хотим, чтобы каждая страна придерживалась всех своих обязательств по информированию в случае, если произошел инцидент, связанный с ее действиями в ядерной сфере", - сказал Помпео.

Как сообщалось ранее, 20 августа в ООН отметили, что все государства-члены должны как можно теснее сотрудничать с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Вместе с тем, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщили, что две российские станции мониторинга радиационного фона, которые ранее исключались по неизвестным техническим причинам, уже работают.

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Россия, ООН, Майк Помпео, Ядерный инцидент.
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