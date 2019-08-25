В Штатах пять человек получили ранения после удара молнии

Новости мира:В американской Атланте пять человек пострадали от удара молнии.

Молния ударила в дерево, растущее на поле для игры в гольф вблизи города Атланта (штат Джорджия). Об этом сообщает Associated Press.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

По данным агентства, речь идет о болельщиках. Организаторы турнира подчеркивают, что угрозы их жизни нет. Турнир приостановлен и продолжится в воскресенье.

Напоминаем, по меньшей мере пять человек стали жертвами удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте в 40 км к востоку от кубинской столицы. Об этом в пятницу сообщает местная государственная газета Granma.