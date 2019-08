В США мощный взрыв разрушил часть торгового центра

В результате взрыва газа в американском штате Мэриленд (США) в воскресенье, 25 августа, разрушена часть здания торгового центра.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

Взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль. В здании, которое было разрушено, располагаются офисы и торговые точки.

A gas explosion that was reportedly heard for miles destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/l9omDmcx6C pic.twitter.com/Kn1stNJGRb

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2019