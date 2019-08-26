США предлагают вознаграждение тем, кто построит базу на Луне

Новости мира:Вознаграждение намного меньше, чем на постройку НАСА.

Бывший конгрессмен США и спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич предлагает назначить 2 миллиарда вознаграждения тому, кто первым построит базу на Луне.

План Гингрича поддержали и другие влиятельные деятели, которые скептически относятся к способности американского космического агентства НАСА, сообщает Голос Америки.

"Стоимость вознаграждения намного меньше, чем 50 миллиардов долларов, которые, по оценкам, понадобятся NASA для освоения Луны с привлечением крупных авиастроителей США, включая компании Boeing и Lockheed Martin", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонники этого плана стараются убедить президента США Дональда Трампа, что именно этот план позволит выполнить поставленную президентом цель создания постоянного присутствия на Луне к 2024 году.

Создатели плана надеются, что частные компании, такие как SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а также Boeing и Lockheed Martin будут соревноваться за вознаграждение.

"Замечательная идея", - отреагировал на сообщение о плане Илон Маск в понедельник.

Денежный приз могут поделить: 1 миллиард компании, которая первой создаст "просторную, удобную базу для людей" на Луне и миллиард компании, которая сможет успешно поддерживать базу, сообщает Ars Technica.