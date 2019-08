После возвращения с саммита G7, Трамп опять раскритиковал фейковые СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги проведения саммита "Большой семерки" во Франции.

Об этом он написал в твиттере.

По его словам, саммит был очень успешным для американской стороны и для других стран. Также он подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.

"Не хорошо!", — подчеркнул Трамп.

The G-7 was a great success for the USA and all. LameStream Media coverage bore NO relationship to what actually happened in France - FAKE NEWS. It was GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019