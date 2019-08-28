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Россия запретила въезд еще одному сенатору США

Россия запретила въезд еще одному сенатору США
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенатору США Крису Мерфу не выдали визу для въезда в РФ.

Американскому сенатору от Демократической партии и критику Кремля Крису Мерфи не дали визу для въезда в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Об этом сообщает пресс-служба американского политика.

«Хотя я - мощный критик Кремля, я также убежден в важности сохранения диалога особенно в напряженные моменты. К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит и несколько других в последние месяцы. Как страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами мира и способные многократно уничтожить друг друга, мы должны быть ответственны за сохранение безопасности в мире и предотвращать конфликты между США и Россией. К сожалению, правительство России все больше изолирует свою страну, заблокировав наш визит и несколько других в течение этих месяцев. После провала недавних соглашений по контролю над вооружением и со значительной оппозицией внутри страны против авторитарного правления Владимира Путина, это может стать сложным моментом для наших хрупких отношений и жаль, что Россию не интересует диалог», - говорится в заявлении Мерфи.

США будут работать над возвращением России в G-7

Как сообщалось ранее, российское правительство отказало американскому сенатору Рону Джонсону во въезде в страну в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

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Джонсон является председателем подкомитета сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности.

В России он планировал пообщаться с рядом российских чиновников и американских бизнесменов, с представителями гражданского общества и общественных организаций.

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США, Россия, Конгресс США, Крис Мерфи, Рон Джонсон.
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