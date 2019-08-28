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Сенат США против возвращения РФ в G7

Сенат США против возвращения РФ в G7
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости мира:Несколько сенаторов США отправили президенту США Дональду Трампу письмо из несогласием возврата России в состав G7.

Четыре сенатора-демократа направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие с возможным возвращением лидера РФ Владимира Путина и России в Большую семерку.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Четыре сенатора-демократа - Боб Менендез, Чак Шумер, Джек Рид и Марк Уорнер - направили президенту Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие с возможным возвращением Владимира Путина и России в Большую семерку", - говорится в сообщении.

Они настаивают, что решение исключить Россию из Большой восьмерки после вторжения и незаконной аннексии Крыма, было правильным. По их мнению, Россия сейчас не может стать членом Большой семерки как по политическим, так и экономическим причинам.

Сенаторы указывают на то, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение международными нормами и верховенствома права, как то: вмешательство в американские выборы, химическая атака на британской земле, продолжающаяся оккупация грузинской территории, поддержка режимам Мадуро и Ассада, а также преследования меньшинств и политических оппонентов в самой России.

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По мнению сенаторов, возобновление членства России в Большой семере идет вопреки ценностям и является отказом Соединенных Штатов от своих обязанностей как ведущей демократии мира.

Ранее Трамп заявил, что "бесспорно" поддержал бы возвращение РФ в группу государств Большой восьмерки.

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Как сообщалось, Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия России в Большой восьмерке связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 и участие в ней России возможны после урегулирования конфликта в Украине.

 

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США, Россия, Сенат США, Дональд Трамп, G8, G7, Эммануэль Макрон.
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