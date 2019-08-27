Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ

Новости Украины:Климкин считает, что у лидеров стран "Большой семерки" уже нет единой позиции в вопросе отношения к России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у лидеров стран "Большой семерки" уже нет единой позиции в вопросе отношения к России.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий по отношению к РФ. В противном случае это будет мега угроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - убежден Климкин.

Схоже, #G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ. Це сумно. Але головне - зберегти солідарність дій щодо РФ. Інакше, це буде мегазагроза. І для України. І насамперед для #G7. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2019

Как сообщалось ранее, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G7 связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно" поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.

На саммите в городе Биарриц 24-26 августа президент США заявил, что работа над приобщением России к группе стран "Большой семерки" (G7) продолжается, но никакое решение не принималось. При этом, по мнению Трампа, возвращение России "даст преимущества многим делам в мире".

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.