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Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ

Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ
17:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Климкин считает, что у лидеров стран "Большой семерки" уже нет единой позиции в вопросе отношения к России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у лидеров стран "Большой семерки" уже нет единой позиции в вопросе отношения к России.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий по отношению к РФ. В противном случае это будет мега угроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - убежден Климкин.

Какие страны поддержали идею возвращения России в G7

Как сообщалось ранее, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G7 связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно" поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.

Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ

На саммите в городе Биарриц 24-26 августа президент США заявил, что работа над приобщением России к группе стран "Большой семерки" (G7) продолжается, но никакое решение не принималось. При этом, по мнению Трампа, возвращение России "даст преимущества многим делам в мире".

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

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Германия, Италия, США, Франция, Великобритания, Япония, Россия, Канада, Павел Климкин, G7.
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