Кремль: Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью

Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны.

Россия заявила в понедельник, что не считает возможным возвращение в G7 / G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью", - сказал Песков журналистам.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.

По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.