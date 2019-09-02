На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)

Новости мира:Ураган "Дориан" достиг берегов Багамских островов.

Ураган "Дориан" достиг Багамских островов, его скорость составляет 285 км/час.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Урагану присвоена наивысшая, пятая категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Высота волн, по прогнозам синоптиков, достигнет 7 метров.

В 11:00 по местному времени ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало съемку урагана с Международной космической станции.

На Большой Багаме власти уже завершили эвакуацию, однако сотни местных жителей от неё отказались. В сети появились видео стихии, обрушившейся на Багамы.