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Пожар на судне у побережья Калифорнии: количество пострадавших

Пожар на судне у побережья Калифорнии: количество пострадавших
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды.

Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека пока числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в Twitter.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

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Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

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США, Пожар, Калифорния, Судно.
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