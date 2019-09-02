Пожар на судне у побережья Калифорнии: количество пострадавших

Новости мира:С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды.

Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека пока числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в Twitter.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz — U.S. Coast Guard (@USCG) September 2, 2019

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.