Пожар на судне у побережья Калифорнии: количество пострадавших

Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека пока числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в Twitter.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz

— U.S. Coast Guard (@USCG) September 2, 2019