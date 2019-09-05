"Ураган-наркобарон" вынес на берег США кокаин

Новости мира:Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от туда, на пляже Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков.

Ураган "Дориан", обрушившийся на Багамские острова и Флориду, вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.

Как сообщает CNN, во вторник мужчина, прогуливаясь по пляжу в Мельбурне, обнаружил свиток, в котором оказался килограмм кокаина.

Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от туда, на пляже Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков.

Одна такая упаковка оценивается в около 30 тысяч долларов, сообщили в полиции.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в связи с ураганом "Дориан", сообщил Белый дом.