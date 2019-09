Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11

Президент США Дональд Трамп сам был свидетелем атаки террористов на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Об этом глава Белого дома рассказал на церемонии памяти жертв трагедии 9/11 в Пентагоне.

"Я четко помню, когда впервые услышал эту новость. В то утро я был дома и смотрел телешоу на тему бизнеса. Легендарный руководитель компании General Electric Джек Уэлч должен был дать интервью, но вдруг трансляция прекратилась", - отметил Трамп.

Он вспомнил, что сначала высказывались различные версии событий, даже говорилось о взрыве бытового газа. "Никто не знал, что случилось", - добавил он.

А потом, говорит Трамп, он посмотрел в окно и увидел, как второй самолет врезается в башню Всемирного торгового центра.

"И тогда я понял, что мир стал на пороге перемен", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что сразу после этого вышел на улицу вместе с другим человеком, который работал на его компанию, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим. "Мы не были единственными. Многие другие люди собрались вокруг, чтобы сделать то же самое, мы все пытались помочь", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в среду в США проходят мероприятия в память о жертвах терактов 9/11.

Today and every day, we pledge to honor our history, to treasure our liberty, to uplift our communities, to live up to our values, to prove worthy of our heroes, and above all, to NEVER FORGET. #Honor911 pic.twitter.com/3xbEvl92py

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019