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Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11

Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
03:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трам поделился воспоминаниями о теракте 9/11.

Президент США Дональд Трамп сам был свидетелем атаки террористов на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Об этом глава Белого дома рассказал на церемонии памяти жертв трагедии 9/11 в Пентагоне.

"Я четко помню, когда впервые услышал эту новость. В то утро я был дома и смотрел телешоу на тему бизнеса. Легендарный руководитель компании General Electric Джек Уэлч должен был дать интервью, но вдруг трансляция прекратилась", - отметил Трамп.

Он вспомнил, что сначала высказывались различные версии событий, даже говорилось о взрыве бытового газа. "Никто не знал, что случилось", - добавил он.

А потом, говорит Трамп, он посмотрел в окно и увидел, как второй самолет врезается в башню Всемирного торгового центра.

"И тогда я понял, что мир стал на пороге перемен", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что сразу после этого вышел на улицу вместе с другим человеком, который работал на его компанию, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим. "Мы не были единственными. Многие другие люди собрались вокруг, чтобы сделать то же самое, мы все пытались помочь", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в среду в США проходят мероприятия в память о жертвах терактов 9/11.

Трамп свои указом существенно усилил борьбу с терроризмом

11 сентября 2001 года на территории США произошла серия скоординированных террористических атак с использованием четырех пассажирских самолетов. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в комплекс Пентагона под Вашингтоном, еще один упал на поле в штате Пенсильвания. Жертвами трагедии стали 2996 человек, более 6 тыс. человек получили ранения.

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Теракт, США, Пентагон, Дональд Трамп, 9/11.
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