В США вблизи аэропорта разбился грузовой самолет, есть погибшие

В американском штате Огайо разбился грузовой самолет, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает канал WTOL.

"Два человека погибли в результате крушения грузового самолета вблизи аэропорта Толидо Экспресс", - говорится в сообщении.

CARGO PLANE CRASH: Authorities in Ohio say two people in a cargo plane are dead after crashing on approach to the Toledo Express Airport, bursting into flames as the plane hit several unoccupied semi-trailers; no other injuries were reported on the ground. https://t.co/0OiEHxrJZT pic.twitter.com/ak8Ki3XKog

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 11, 2019